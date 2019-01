Rode Kruis: vakantiegangers niet goed voorbereid op noodsituaties

Meestal genieten mensen van een onbezorgde vakantie, maar het kan ook anders gaan. In dat geval, is het goed om te weten hoe je het beste kunt handelen. De afgelopen jaren waren er verschillende rampen in gebieden waar toeristen komen. Zo werden er vorige week nog toeristen in Thailand geëvacueerd vanwege een tropische storm. Afgelopen jaren waren er aardbevingen in toeristische gebieden als Italië, Griekenland, en op Indonesische eilanden als Bali en Lombok. Op de Cariben kregen toeristen te maken met orkaan Irma en bosbranden teisterden verschillende bestemmingen, waaronder Griekenland en Californië. Ook het populaire Frankrijk heeft te maken met natuurgeweld, zo waren er afgelopen jaar nog flinke overstromingen.

Bijna 60 procent van de Nederlanders geeft aan dat zij niet weten wat zij moeten doen wanneer zij tijdens een vakantie te maken krijgen met een aardbeving. 56 procent heeft geen idee wat te doen bij een overstroming en 63 procent zou geen idee hebben wat zij moeten doen wanneer zij geconfronteerd worden met een orkaan of tyfoon. Bijna 80 procent weet niet wat te doen wanneer er een aardverschuiving is en bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee hoe te handelen bij een bosbrand in de omgeving.

Binnen en buiten Europa

Slechts 19 procent houdt rekening met een aardbeving wanneer zij op vakantie zijn binnen Europa. Vakantiegangers die buiten Europa op pad gaan, houden vaker rekening met aardbevingen, zo’n 41 procent denkt daaraan. Wat betreft bosbranden, houdt 29 procent van de respondenten rekening met bosbranden tijdens hun vakantie in Europa. Buiten Europa is dat 39 procent. Nederlanders zeggen bij een reis buiten Europa wel rekening te houden met risico op infectieziekten (78%).

Alarmlijn

Bijna 60 procent geeft daarnaast aan geen idee te hebben met welke instantie zij contact zouden moeten opnemen wanneer zij in een noodsituatie terecht komen door een natuurramp op vakantie. Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat iedereen weet wat zij moeten doen in een noodsituatie. Een goede voorbereiding kan een hoop ellende schelen. Op www.rodekruis.nl staan tips over hoe te handelen in specifieke noodsituaties.

Het Rode Kruis zet zich wereldwijd als noodhulporganisatie in voor slachtoffers van natuurrampen. Tegelijkertijd wil de hulporganisatie dat mensen goed voorbereid zijn op noodsituaties, zowel in binnen- als buitenland, zodat mensen zich weten te redden in dit soort situaties.