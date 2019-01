Auto met valse kentekenplaten

Een bestelauto is maandagavond rond 19.10 uur aan de kant van de weg gezet op de A4 ter hoogte van Steenbergen. Bij de politie was namelijk informatie binnengekomen dat deze auto met valse kentekenplaten zou rondrijden.

De bestuurder is aangesproken en meteen aangehouden op verdenking van rijden met valse kentekenplaten. Deze bleken gestolen te zijn. De man, een 28-jarige inwoner van Bergen op Zoom, had (mogelijk) speed en GHB in zijn bezit. De drugs moeten nog getest worden. Ook reed hij vermoedelijk onder invloed van drugs. Er is een arts naar het bureau gekomen om bloed van de man af te nemen.

De gestolen kentekenplaten zijn vernietigd en de man is ingesloten. Dinsdag wordt hij verder gehoord over alle feiten waarvan hij verdacht wordt.