Celstraf voor poging tot verkrachting van veertienjarig meisje in Oss

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar. 'Hij heeft een veertienjarig meisje tegen haar wil meegenomen naar zijn woning en geprobeerd haar daar te verkrachten', zo meldt de rechtbank woensdag.

Meisje tegen haar wil meegenomen in auto

De verdachte kwam het meisje in maart jl. in 's-Hertogenbosch op straat tegen. Hij heeft haar tegen haar wil meegenomen in zijn auto. Vervolgens reed hij met haar naar een coffeeshop en daarna naar zijn woning in Oss. In de woning liet de verdachte het slachtoffer een joint roken.

Gekust

Daarna heeft hij haar gekust, haar borsten betast en geprobeerd haar shirt uit te trekken. Toen hij wegliep om een condoom te gaan halen, sloot het meisje zichzelf op in de wc en belde zij het alarmnummer. De politie kwam ter plekke en trof het meisje aangedaan in de woning aan. Bij fouillering van de verdachte werden twee erectiepillen in zijn broekzak gevonden. Alles wijst er dan ook op dat de man van plan was het meisje te verkrachten.

Herbelevingen

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het meisje nog steeds last heeft van nachtmerries en herbelevingen, zich onveilig voelt en haar vertrouwen in mensen is geschaad. De verdachte heeft daar geen oog voor. Hij neemt geen verantwoordelijkheid en betreurt vooral de situatie waarin hij zelf momenteel zit. De verdachte lijkt ook te geloven dat er geen sprake is van misbruik; hij zegt haar niet te hebben aangeraakt. Ook benadrukt hij dat het meisje uit vrije wil met hem is meegegaan. De rechtbank ziet dit anders en neemt het de man zeer kwalijk dat hij op slinkse wijze een veertienjarig meisje wist te bespelen om met hem mee naar huis te gaan en haar daar heeft geprobeerd ten koste van haar aan zijn gerief te komen.

Celstraf

'Voor verkrachting van een meerderjarige met een beperkte mate van dwang, geldt als uitgangspunt een celstraf van twee jaar. De rechtbank acht deze straf passend voor een poging tot verkrachting met dwang van een veertienjarig meisje. Daar komt nog eens een half jaar cel bij, omdat de verdachte zich naast een poging tot verkrachting ook schuldig maakte aan ontvoering door het meisje tegen haar zin mee te nemen en vast te houden', aldus de rechtbank.

Schadevergoeding

Naast de gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, moet de verdachte een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan het meisje. Ook moet hij alsnog een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van vier maanden voor een ander vergrijp uitzitten.