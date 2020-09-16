Vier verdachten aangehouden in onderzoek verdovende middelen

De politie hield op dinsdag 16 september vier verdachten aan in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. In meerdere woningen en bedrijfspanden in Eindhoven worden doorzoekingen gedaan.

De politie startte dit opsporingsonderzoek naar aanleiding van ontsleutelde cryptocommunicatie berichten. Al snel richtte het onderzoek zich op meerdere verdachten en een opgebouwd netwerk rondom de handel in verdovende middelen. De verdachten hebben betrokkenheid bij meerdere horecagelegenheden aan de Kruisstraat en het vermoeden bestaat dat deze gelegenheden actief werden gebruikt voor criminele ontmoetingen en de handel in verdovende middelen.

De aangehouden verdachten zijn twee mannen van 25 en 30 jaar uit Eindhoven, een 58-jarige vrouw uit Eindhoven en een 59-jarige man uit Helmond. Verder onderzoek moet uitwijzen wie exact welke rol had.

Doorzoekingen

Drie horecagelegenheden aan de Kruisstraat en twee woningen, een schoonheidssalon en een horecagelegenheid elders in Eindhoven worden door de politie doorzocht. Er wordt onder meer gezocht naar verdovende middelen, contant geld, administratie en gegevensdragers.

Gebiedsgericht aanpak

Dit onderzoek staat niet op zichzelf, maar valt binnen een gebiedsgerichte aanpak rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven. Zo resulteerde een maandenlang ondermijningsonderzoek op 5 februari van dit jaar in vier aanhoudingen. En ook een integrale controle op 28 augustus maakt onderdeel uit van de aanpak.