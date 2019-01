AIVD: Iran waarschijnlijk betrokken bij twee liquidaties in Nederland

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt sterke aanwijzingen te hebben dat Iran betrokken is geweest bij de liquidaties van twee Nederlanders van Iraanse komaf. 'Het zou gaan om een liquidatie in Almere in 2015 en in Den Haag in 2017. Beiden waren tegenstanders van het Iraanse regime', zo laat de AIVD dinsdag weten.

'Alert blijven'

Minister Ollongren: 'Dit is ontoelaatbaar. Het toont aan dat onze diensten continu alert moeten blijven om dit soort buitenlandse activiteiten in kaart te brengen. Inlichtingen van de AIVD hebben er dan ook mede toe geleid dat deze stevige diplomatieke maatregelen door Nederland en de Europese Unie zijn genomen.'

Onderzoek naar Iran

'De betrokkenheid van Iran bij de liquidaties onderstreept het belang van ons onderzoek naar de intenties van het Iraans regime', aldus Dick Schoof directeur-generaal AIVD.

Tegenstanders huidige regime

Iran heeft belangstelling voor personen en organisaties die te boek staan als tegenstander van het huidige regime. Het is gebleken dat indirect personen worden gebruikt voor acties in het buitenland. Meer over de handelswijze van Iran kan in het belang van het inlichtingenonderzoek niet openbaar worden gedeeld.

Samenwerking

Iran is niet alleen in Nederland actief. Schoof: 'We werken intensief samen met buitenlandse collega’s om een beeld te krijgen van Iraanse inmenging in Europa.'