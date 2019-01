Welke verwarming past het beste bij welke woning?

Wanneer je een nieuw verwarmingssysteem in huis wilt aanbrengen, zijn er tal van opties. Maar hoe bepaal je nu welk type verwarming het beste bij jouw type woning past? Hieronder vind je een overzicht van diverse soorten verwarmingen en een richtlijn om te bepalen welke optie voor jou de beste keuze is.

De combinatie betrouwbare CV-ketel & radiatoren

In nagenoeg elke woning doet de cv-ketel het prima, in combinatie met mooie radiatoren. Daarom zijn cv-ketels een veel gekozen optie. Bij cv-installaties wordt via buizen warm water door het huis gepompt, naar de radiatoren toe en/of de vloerverwarming. Het mooi van de combinatie cv-ketel & radiatoren is de ruime keuze. Zo vindt je op Cvkoopjes.nl tal van prima cv-ketels en allerlei typen radiatoren, zoals elektrische radiatoren vlakke radiatoren, convectorputten of raamradiatoren.

Zonnepanelen en warmtepompen

Steeds populairder worden warmtepompen als een energiezuinige manier om het huis mee te verwarmen. Deze combi past goed bij mensen die een energiezuinige woning willen creëren. Met name in combinatie met zonnepanelen kunnen warmtepompen veel besparing opleveren. Daarnaast is het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen natuurlijk goed voor het klimaat.

Boilers en geisers

Ook boilers en geisers zijn een mogelijkheid om de woning te verwarmen. Populair zijn elektrische boilers, waarvoor geen gas nodig is. Wil je dus van het gas af of het gasverbruik reduceren, dan is een elektrische boiler een slimme keuze. Verder worden ook keukengeisers en doucheboilers worden veelgebruikt. Verder is een zonneboiler, aangesloten op zonnepanelen, een recent soort boiler dat steeds gewilder wordt. Deze boiler wordt aangesloten op zonnepanelen.

Vloerverwarming

In woningen met koude vloeren is het aanbrengen van vloerverwarming een goede optie. Een vloerverwarming kan aangesloten worden op een cv-ketel, maar ook op stadsverwarming, een warmtepomp of zonnepanelen. Met vloerverwarming wordt het in huis een stuk aangenamer. Daarbij is een groot voordeel van vloerverwarming dat er energie bespaard wordt. Verwarming van de vloer bespaart gemiddeld zo'n 20 procent energie ten opzichte van de traditionele verwarming via cv-ketel en radiatoren. Dit betekent dat de temperatuur circa 2 graden Celsius lager gezet kan worden om dezelfde temperatuur te krijgen als met de reguliere cv-/radiatorverwarming. Een ander voordeel van vloerverwarming is dat je in de winter met blote voeten in huis kunt lopen en dat de verwarming onzichtbaar in de vloer is weggewerkt en geen ruimte in beslag neemt.