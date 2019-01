'Terreurverdachten wilden toeslaan in nachtclub en openluchtfestival in Amsterdam'

Een undercoveragent had ze horen praten over aanslagen op hetzelfde moment in verschillende Nederlandse steden. Een van de steden die werd genoemd is Amsterdam. Ze wilden daar onder meer toeslaan in een nachtclub, op een openluchtfestival en er werd gesproken over een autobom. Een politie-infiltrant laat na de undercoveroperatie weten: 'Ze zeggen dat ze de homogemeenschap op het oog hebben.' Dit schrijft RTL Nieuws. Eerder bleek al uit ander onderzoek van het nieuwsprogramma dat de verdachten het homo-evenement Amsterdam Pride als mogelijk doelwit zagen. Maar ten tijde van dat evenement, augustus 2018, beschikten de verdachten nog niet over de benodigde wapens.

Training verdachten op video

De training van de groep terrorismeverdachten in het vakantiehuisje in Weert is op video vastgelegd. RTL Nieuws is in het bezit van foto's van de beelden. De mannen werden daar in september opgepakt. De beelden zijn gemaakt door verborgen cameraatjes die in het vakantiehuisje werden opgehangen. Op de beelden is te zien hoe de vedachten oefenden met de kalasjnikovs en het aantrekken van bomvesten. De beelden zijn gemaakt tijdens een twee uur durende ontmoeting van de terrorismeverdachten met twee undercoveragenten in een vakantiehuisje in Weert. De agenten deden zich voor als leveranciers van wapens voor een aanslag. De wapens waren door de politie onklaar gemaakt zodat er niet mee kon worden geschoten. In de bomvesten zaten geen explosieven.