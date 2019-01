Kilo's hennep gevonden in het huis van de ouders van Yuri van Gelder

De wiet lag er te drogen op speciale rekken, maar er was geen sprake van een hennepkwekerij. Dit meldt Omroep Brabant. Volgens de omroep gaat het om de woning van de ouders van Yuri van Gelder, maar dit heeft de politie niet bevestigd. De politie geeft nooit namen van verdachten.

Afwijkend stroomverbruik

De gevonden hennep, die een straatwaarde heeft van duizenden euro's is in beslag genomen. De politie viel de woning binnen vanwege het feit dat netbeheerder Enexis een 'afwijkend stroomverbruik in de straat' had geconstateerd. In een andere woning in dezelfde straat werd een hennepkwekerij aangetroffen zonder planten. Er zijn dus twee woningen in dezelfde staat betrokken bij hennepteelt. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar zal de zaak voorleggen aan het Openbaar Ministerie.

Yuri van Gelder verrast door het nieuws

Yuri van Gelder woont zelf in Den Bosch, maar zijn bedrijf staat wel ingeschreven op het adres van zijn ouders. Met dat bedrijf organiseert hij sportevenementen en verzorgt hij sportdemonstraties.Het management van Van Gelder laat vanavond aan RTL Nieuws weten dat Yuri verrast is door het nieuws. "Hij weet hier niets van."