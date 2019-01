Hof wijst verzoek Wilders af om OM niet ontvankelijk te verklaren

Het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek afgewezen om het Openbaar Ministerie meteen, zonder nader onderzoek, niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging in de zaak van het OM tegen Geert Wilders in het zogenaamde 'minder-Marokkanen-proces'. Dit heeft het hof donderdag bekendgemaakt.