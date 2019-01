Telefonische dreiging school blijkt loos, verdachte aangehouden

Een school aan de Europalaan in Utrecht is donderdagmiddag ontruimd na een telefonische bedreiging. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De dreiging werd door de hulpdiensten uiterst serieus genomen. Wat de strekking van de dreiging was, heeft de politie niet bekend gemaakt. De directe omgeving van de school werd afgezet door de politie die kogelwerende vesten droegen.

Verdachte aangehouden

Na onderzoek kwam een verdachte in beeld die is aangehouden. De afzetting is weer opgeheven.