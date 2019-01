Hennep gevonden bij ouders Yuri van Gelder

Bij de ouders van turner Yuri van Gelder in Waalwijk is 2,4 kilo gedroogde henneptoppen aantroffen. De politie deed donderdag een inval in de woning naar aanleiding van een ‘hoge elektriciteitsrekening’.

In de woning aan de Ds. Louwe Kooymanslaan werd een niet in werking zijnde hennepplantage en de 2,4 kilo gedroogde henneptoppen. Deze zijn door de politie in beslag genomen.

Of de woning van de ouders van Yuri zal worden gesloten is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente Waalwijk zegt tegenover Omroep Brabant: ‘Sluiting van een pand waar een hennepkwekerij, drugslab of handelshoeveelheid drugs wordt gevonden is het uitgangspunt.’