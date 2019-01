Celstraffen geëist tegen echtpaar voor oplichting van hotels

Oplichten van hotels en bed & breakfasts

De verdachten hebben over een periode van bijna een jaar een grote hoeveelheid hotels en bed & breakfasts opgelicht. Deze hebben hierdoor veel schade geleden, bestaande niet alleen uit onbetaalde rekeningen maar ook uit sloten die vervangen moesten worden. Verdachten hebben bovendien op slinkse en doordachte wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van de eigenaren en het personeel. Verdachten hebben zich sympathiek en amicaal voorgedaan en in enkele gevallen hebben ze zelfs met de eigenaren in hun privétijd geborreld of gegeten. Er werd bewust gekozen voor kleinschalige hotels en bed & breakfasts, omdat daar veelal niet vooraf betaald hoeft te worden.

Oplichten van personen

Daarnaast hebben zij samen 9 personen opgelicht en heeft de manlijke verdachte daarnaast nog 34 personen opgelicht door met een verzonnen verhaal geld te lenen. Ook hier is het totale schadebedrag enorm en hebben de verdachten het vertrouwen van deze mensen beschaamd. Verdachten kwamen zelfs bij mensen thuis. Er werd bewust en stelselmatig misbruik gemaakt van de loyaliteit en het kameraadschap geldend onder oud-militairen. Op dezelfde berekenende wijze werd misbruik gemaakt van de bereidheid van gelovigen om hun geloofsgenoten, of simpelweg hun medemens, te helpen.

In het geval van een van de gedupeerden werd een gevoel van verwantschap gecreëerd door over misbruik te praten, hiermee het slachtofferschap van de aangever uitbuitend. Een aantal andere gevallen die de man wordt verweten is simpelweg opportunistisch te noemen. Het lijkt alsof elke mogelijkheid om geld afhandig te maken vakkundig werd benut. Uit de aangiften en vorderingen tot schadevergoeding blijkt wel dat slachtoffers zich enorm belazerd voelen.

Groot schadebedrag

De verdachten hebben zich met hun oplichtingspraktijken bijna een jaar lang van onderdak en onderhoud kunnen voorzien. De vrouw wordt niet evenveel feiten verweten als de man, maar zij heeft wel geleefd van het geld dat hij hiermee verdiende. Dit handelen is verdachten kwalijk te nemen. Bij een dermate grote hoeveelheid aan oplichting met bijbehorend groot schadebedrag (20.000 euro) over een lange periode gepleegd en met behoorlijke recidive vindt de officier dat onvoorwaardelijke gevangenisstraffen hier op zijn plaats zijn. Eerdere toezichten en behandelingen van de verdachten hebben niet geholpen.

Strafeis

De officier eist dan ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar tegen de 63-jarige man en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar tegen de 54-jarige vrouw. Verder heeft de officier gevraagd om de uitspraak in deze zaak te laten publiceren in vakbladen van de hotelbranche om mensen te waarschuwen tegen deze verdachten, gezien het hoge herhalingsgevaar. Ook moeten de verdachten de geleden schade betalen aan de slachtoffers.