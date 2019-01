Tot 20 maanden cel voor verkopers drugs via darkweb

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag drie Amsterdammers veroordeeld tot celstraffen tot 20 maanden voor de verkoop van drugs via het darkweb. De drie handelden vanuit woonhuizen waar zij zelf woonden. De drugs, “alles behalve heroïne”, zoals de officier van justitie van het Landelijk Parket bij de behandeling van de zaak zei, werden verstuurd met postpakketjes. Het OM had straffen tot 3 jaar geëist.

Darkweb en Hansa Market

De afnemers bestelden de drugs via handelsplaatsen op het darkweb, via onder andere de grote handelsmarkt Hansa Market. Toen die in 2017 offline werd gehaald, werd doorgezocht naar de verkopers die daarop actief waren. Uiteindelijk werden na een tip over bitcoinhandel de drie verdachten achterhaald.

Drugs en wapen

Op 9 april 2018 werden de verdachten aangehouden. Omdat de computer van een van hen aan stond, kwam de politie erachter dat de verdachten ook nog onder ten minste een andere naam actief waren. Bij doorzoekingen in de woningen werden drugs, een wapen en munitie gevonden.

Webshop

Volgens de officier van justitie was sprake van een vrij professionele organisatie, met zelfs een soort van webshop met een klantenservice die – versleuteld - reageerde op klachten en opmerkingen. De verdachten hadden ten tijde van de aanhoudingen bitcoins ter waarde van zeker 150.000 euro verdiend. Het OM had straffen tot 3 jaar geëist.