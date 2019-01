OM eist 17 jaar cel voor moord ex-vriendin Zaandam

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft tegen een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een gevangenisstraf van 17 jaar geëist. Het OM beschuldigt de verdachte van moord op zijn voormalige vriendin. Het 28-jarige slachtoffer uit Zaandam is twee weken na de gewelddadige aanslag op haar leven overleden.

Neergestoken

‘’Op vrijdagavond 9 februari 2018 wordt het slachtoffer op straat neergestoken, drie dagen voor haar 29e verjaardag. Artsen vechten voor haar leven, maar ze komt niet meer bij bewustzijn en overlijdt op 23 februari aan de gevolgen van haar verwondingen.’’ Zo opent de officier van justitiehaar betoog. Voor het OM staat vast dat de dood van de vrouw is veroorzaakt door verdachte, door haar meermalen te steken met een mes in het bovenlichaam. ‘’De man heeft in het verleden een relatie gehad met het slachtoffer. Een relatie die het slachtoffer zelf heeft beëindigd, maar waarbij verdachte zich niet kon neerleggen.’’

Wisselende verklaringen

Verdachte heeft direct na het incident aan de politie bekend het slachtoffer te hebben gestoken met een mes. Er is in de ogen van het OM geen twijfel dat hij degene is die het slachtoffer de verwondingen heeft toegebracht die haar overlijden hebben veroorzaak. Wel heeft verdachte wisselend verklaard over de reden waarom hij de vrouw heeft gestoken. Ook de vraag hoe hij aan het mes kwam waarmee hij haar heeft gestoken, heeft hij verschillend beantwoord. Verdachte heeft bovendien wisselend verklaard over zijn aanwezigheid in de buurt van de woning van het slachtoffer.

De officier van justitie acht het alternatieve scenario van verdachte, dat hij het mes kort voor het incident zou hebben gevonden in een tas op straat, en daar stond omdat hij in de buurt een woning wilde huren, niet aannemelijk. Het scenario dat overblijft is dat hij bij de woning van het slachtoffer stond om haar op te wachten en dat hij het mes waarmee hij haar heeft gestoken al bij zich had. Dat scenario houdt een vooropgezet plan in.

Motief

Diverse getuigen uit de familie- en vriendenkring hebben bovendien verklaard dat verdachte zijn ex-vriendin terug wilde. Het slachtoffer veranderede telkens van telefoonnummer omdat verdachte contact met haar bleef opnemen. Zelfs de broer van verdachte heeft verklaard ‘Het ging alleen maar over haar’. Ook heeft verdachte dreigementen geuit naar verschillende personen in de nabije kring van het slachtoffer.

’’Uit deze verklaringen en bevindingen kan worden afgeleid dat verdachte zich er niet bij neer heeft kunnen leggen dat de relatie voorbij was. Hij is al maanden bezig geweest om contact met het slachtoffer te leggen. Door deze optelsom aan factoren ben ik van oordeel dat is komen vast te staan dat verdachte heeft gehandeld na kalm beraad en rustig overleg en dus met voorbedachte raad.’’

Strafeis

‘’De verdachte heeft zich op een gruwelijke manier schuldig gemaakt aan de moord op het slachtoffer. Hij heeft dit gedaan door haar zes keer met een mes in het bovenlichaam te steken, waardoor zeer fors bloedverlies is opgetreden wat uiteindelijk tot haar dood heeft geleid. De nabestaanden van het slachtoffer heeft hij onnoemelijk veel en onherstelbaar leed aangedaan, in het bijzonder haar kinderen, haar moeder, haar broer en schoonzus. Slachtoffer moet de laatste momenten van haar leven onvoorstelbaar bang zijn geweest en hebben geweten dat haar laatste uur had geslagen. Dat moet vreselijk voor haar zijn geweest.’’ Dit alles rechtvaardigt in de ogen van het OM een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De officier van justitie eist 17 jaar. De rechtbank doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.