Vanaf morgen winterse buien en volgende week lichte tot matige vorst

Donderdag kan het plaatselijk wit worden. Er is kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Vooral de zuidelijke helft van Nederland krijgt morgen te maken met veel neerslag. Tijdens de langdurige winterse neerslag daalt de temperatuur naar een graad en kan het lokaal eventjes wit worden. Morgenavond en morgennacht varieert de temperatuur van 1 graad aan de kust tot -3 graden in het binnenland. Regionaal kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Dit meldt weeronline.nl woensdag.

Vrijdag

De vrijdag begint op grote schaal met licht vorst. Het wordt uiteindelijk vier graden in Groningen en zes graden in Zeeland. In de nacht gaat het 1-4 graden vriezen.

Weekend

Was er vrijdag nog kans op een licht buitje, vanaf zaterdag blijft het droog en op zondag is er zelfs veel ruimte voor de zon. De zondag begint koud met landinwaarts regionaal matige vorst. De temperatuur loopt op naar een graad in Groningen tot drie in het zuiden. Maar door de oostenwind blijft de gevoelstemperatuur de hele dag onder het vriespunt.

Volgende week

Volgende week blijft het nog een aantal dagen vrij koud met maxima op de meeste plaatsen net boven het vriespunt en in de nachten lichte tot matige vorst. Daarbij is het overwegend droog met regelmatig ruimte voor de zon. Richting het einde van de week wordt de temperatuurverwachting meer onzeker en neemt ook de neerslagkans wat toe.