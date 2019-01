Tieners opgepakt voor betalen met valse 'vijftigjes'

Maaltijden besteld

Ze bestelden enkele tientallen keren maaltijden, die ze betaalden met valse biljetten van 50 euro. In totaal brachten ze naar schatting 2200 euro aan valse biljetten in omloop. Op 5 december 2018 kon de politie de 16-jarige op heterdaad aanhouden.

Telefoon kopen

De 16-jarige verdachte werd op 5 januari 2019 opnieuw aangehouden, dit keer in Enschede, toen hij probeerde via een advertentie een telefoon te kopen met vals geld. Het slachtoffer kon hem tegenhouden en droeg hem over aan de politie. De Maarssenaar bleek in totaal 1000 euro aan vals geld op zak te hebben.

Omvang

De politie was al een onderzoek gestart en zette dit voort. Hieruit kwam naar voren dat de jongens in een periode tussen 18 november en 5 december in totaal 44 keer een maaltijd hadden besteld waarbij ze met vals geld betaalden. In twee gevallen bleef het bij een poging. In een soortgelijk geval kwam nóg een verdachte in beeld, een 14-jarige Maarssenaar. Ook hij is inmiddels verhoord.

Herkomst van de biljetten

De verdachten wachtten de koeriers met het eten op straat of in een portiek op. Hoewel veel werkgevers hun koeriers instructies geven om het eten alleen op het bestelde adres af te leveren, lieten deze zich kennelijk in veel gevallen toch overhalen om de afhandeling op straat te doen. Onduidelijk is tot nu toe wat de herkomst van de biljetten is. De verdachten doen een beroep op hun zwijgrecht. Na verhoor zijn ze heengezonden in afwachting van de afhandeling van hun zaak. De ouders zijn ingelicht.