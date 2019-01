Politie vindt in Brabant gestolen AED’s terug

De politie heeft, 14 en 15 januari, vijf personen aangehouden op verdenking van diefstal dan wel heling van verschillende AED’s in de omgeving van Etten-Leur en Breda. 'Ze zijn na verhoor in vrijheid gesteld. Ze blijven wel verdachten in de zaak', zo laat de politie donderdag weten.

Meerdere AED's gestolen

De politie deed de afgelopen weken onderzoek naar verschillende diefstallen van AED’s in de regio. Daarbij kwamen de verdachten in beeld. Het gaat om vier mannen van 28, 39, 42 en 32 jaar oud en een 27-jarige vrouw uit Breda en omgeving. Een aantal AED’s is teruggevonden. Een exact aantal laat de politie vanwege het nog lopende onderzoek in het midden.

Mensenlevens

AED’s hangen in het publieke domein om mensenlevens te redden. Dat dieven ze stelen puur en alleen om financiële redenen is een kwalijke zaak. Ze zetten er levens mee op het spel. Er wordt verder onderzoek naar de diefstallen gedaan.