Dode gevonden na brand Hillegom

In een woning aan de Stationsweg in Hillegom is donderdag na een brand een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie onderzoekt de identiteit van de overleden persoon.

Rond 05.00 uur kreeg de politie de melding van een woningbrand aan de Stationsweg. Rond 06.15 uur was de brand door de brandweer geblust en bleek dat in totaal drie woningen volledig uitgebrand waren. Na inspectie van de uitgebrande woningen trof de politie het stoffelijk overschot in één van de woningen aan.



De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en hoe de persoon om het leven is gekomen.