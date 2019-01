Auto via boom tegen bushokje

Een automobiliste is donderdagmiddag in een bocht op de Boerhaavelaan in Schiedam de macht over het stuur kwijt geraakt en via een boom tegen een bushokje tot stilstand gekomen. Het onlangs aangeplante boompje werd volledig omver gereden saman met de twee steunpalen van de boom, het bushokje raakte ook flink beschadigd en diverse ruiten zijn gesneuveld.