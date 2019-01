Zoekactie naar wapen dodelijke steekpartij Van Reigersbergenstraat

Vrijdag heeft de politie in de directe omgeving van de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam, waar afgelopen zondagavond een 29-jarige man werd doodgestoken, gezocht naar het wapen. Daarbij werd ook in het water van de Kostverlorenvaart gezocht met boten van de politie.

Overleden

Bij de steekpartij afgelopen zondagavond in de van Reigersbergenstraat in Amsterdam kwam een 29-jarige man om het leven. De politie hield een 31-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident', aldus de politie. die afgelopen maandag aangaf dat momenteel de aanleiding voor het steekincident nog onduidelijk is.

Getuigenoproep

In het belang van het onderzoek wil de recherche daarom graag spreken met getuigen die zowel rond het tijdstip van het misdrijf, tussen 19.10 en 19.15 uur, iets gezien of gehoord hebben, maar ook in de periode daarvoor. Ook andere informatie die van belang kan zijn, hoort de politie graag.