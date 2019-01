Vader door autodief meegesleurd als hij zoon en zijn dronken vriend ophaalt

Dat gebeurde op De Lind. De eigenaar van de auto ging aan de deur van zijn auto hangen in een poging de dief te stoppen. Dit vertelt een vrouwelijke getuige aan Omroep Brabant. De vader was naar De Lind gereden om daar zijn zoon en een vriend van zijn zoon op te halen. De beide jongens waaren daar uitgegaan en de vroend was niet lekker geworden. Terwijl de man de motor van de auto liet draaien, ging hij de vriend halen. Zijn zoon stapte alvast in de auto. De vrouw tegen over de krant: 'Mijn man en ik stonden bij de jongen die dronken was. Hij zat op straat en was zat, laveloos. Hij reageerde nergens meer op.'

De vader was voor een restaurant gereden, waar de vriend van zijn op een stoel zat. Met het echtpaar dat bij de jongens was gebleven overlegde hij hoe hij de dronken vriend in de auto zou zetten. Terwijl de vader nog een emmer ging halen in het restaurant voor het geval dat de dronken vriend zou moeten overgeven, zag de vrouw uit een ooghoek dat er iemand in de auto stapte en ineens wegreed. De vader zag het ook , sprintte er meteen achteraan en ging aan een portier hangen. Het ging allemaal zo vlug, vertelde de vrouwelijke getuige. Toen de auto met de autodief uiteiendelijk stilstond, wist de vader de dief tegen de grond te werken. Vervolgens hield hij samen met een aantal getuigen de man tegen tot de politie arriveerde. De dronken vriend en zoon zijn met de vader mee naar huis gereden.