Jongen (14) gewond bij steekpartij asielzoekerscentrum

Zondagmiddag heeft in het AZC aan de Kievitsblekweg een steekincident plaatsgevonden.

Daarbij is een 14-jarige jongen gewond geraakt in zijn gezicht. De dader is nog niet aangehouden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Omstreeks 14.30 uur krijgen twee jongens ruzie en gaan met elkaar op de vuist. Daarbij is ook een mes gebruikt waarmee het slachtoffer is zijn gezicht is gestoken. Medewerkers van de ambulancedienst hebben de verwondingen beoordeeld en de jongen voor verdere behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

Onderzoek gestart

De politie stelt een onderzoek in naar het incident. Zo zijn diverse mensen gehoord. De dader is onvindbaar en is dus nog niet aangehouden.