Zoekactie naar drenkelingen na omslaan roeiboot gestaakt, scheepvaart werd tijdelijk stilgelegd

Na ruim vijf uur zoeken is de hulpactie in Wageningen gestaakt. De brandweer en de politie zochten bij de jachthaven bij de Nederrijn in Wageningen naar vier inzittenden van een roeiboot.

Bij de plaatselijke roeivereniging was zondagmiddag alarm geslagen, nadat omstanders een boot zagen omslaan. Er werd ook een duikteam ingezet, maar er is geen spoor van de boot of de mensen die erin zaten gevonden. De zoektocht startte rond 17.00 uur ,

Volgens de veiligheidsregio waren er twee meldingen binnengekomen. Volgens de getuigen was het op een afstand gebeurd. Het ging om een wedstrijdboot, waarin maximaal vier mensen kunnen. Dit meldt Omroep Gelderland. De brandweer en Rijkswaterstaat zochten met boten op het water. De boot van Rijkswaterstaat heeft sonarapparatuur.

De politie zette ook een helikopter in en er werd ook langs de oevers gezocht. Het duikteam kon bij Wageningen echter niet te water, omdat het water te hoog stond en de stroming te sterk was. Voor zover bekend zijn er bij de politie geen mensen als vermist opgegeven. Ook wordt er bij de plaatselijke roeivereniging geen boot vermist. Er waren voor het incident twee traumahelikopters uitgerukt en er stond een ambulance klaar.

Update

De Telegraaf meldde dat er nog volop werd doorgezocht in de buurt van het verderop gelegen Wijk bij Duurstede. Hulpdiensten vermoedden dat de drenkelingen daar naartoe zouden drijven. De scheepvaart werd volledig stilgelegd tot nader orde. Men hoopt dat de lichamen nog gevonden kunnen worden. De veiligheidsdienst liet weten dat de stroming van de rivier met 3 km/u krachtig is. Opvallend is dat de veiligheidsregio nog geen meldingen binnen heeft over vermiste personen. Veiligheidsregio tegen de krant: 'Het lijkt erop dat de vermiste personen niet afkomstig zijn uit Wageningen.'

crisisGM‏ @crisisGM op Twitter: 'Voor zoekactie naar omgeslagen boot op Nederrijn bij Wageningen wordt nu gezocht door boten met sonar, vooralsnog niets aangetroffen. Ook op zuidoever wordt geassisteerd door collega’s van regio Gelderland Zuid.'