Man ramt politieauto en gaat ervandoor, agenten naar ziekenhuis

Hij is op de Prins Hendrikkade aangehouden. De politiemensen die de achtervolging hadden ingezet, kwamen op het Weteringplantsoen tegen een paal tot stilstand en raakten daarbij gewond.

De bestuurder van de personenauto staat op het Rokin tegen het verkeer in stil. Als politiemensen hem daarop aan willen spreken, ramt hij de politieauto en gaat ervandoor. Tijdens de achtervolging komt de politieauto tegen een paal tot stilstand en raken de politiemensen gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis waarbij bij de ene collega een gekneusde hand wordt geconstateerd. Zijn collega is onderzocht op nek- en rugklachten en verblijft nog in het ziekenhuis.

De bestuurder van de personenauto rijdt op de Prins Hendrikkade op een gegeven moment tegen het verkeer in. Als hij via het verhoogde middengedeelte naar de juiste rijstrook wil sturen, raakt hij de controle over zijn voertuig kwijt en crasht. Politieagenten zien deze manoeuvre, maar zien ook dat de bestuurder te voet vlucht.

Drugstest posititief, rijbewijs ingevorderd

De agenten zijn sneller en houden de bestuurder, die zich hevig verzet, aan. Met pepperspray krijgen zij de man onder controle. Op het bureau wijst de drugstest uit dat hij vermoedelijk onder invloed verkeert en ondergaat hij een bloedproef. De man wordt verdacht van het opzettelijk aanrijden van de politieauto en artikel 5 van de Wegenverkeerswet (gevaar of hinder veroorzaken in het verkeer). Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek komt daar mogelijk het rijden onder invloed van drugs nog bij. Het rijbewijs van deze bestuurder is ingevorderd.