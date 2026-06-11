ANWB stuurt ‘gele selectie’ van 30 wegenwachten Europa in

Terwijl heel Nederland zich opmaakt voor een sportieve zomer, stuurt ANWB haar eigen ‘gele selectie’ van 30 wegenwachten Europa in om vakantiegangers snel en veilig te helpen. Deze ploeg is actief in Frankrijk, Italië en Spanje, precies daar waar veel Nederlanders hun vakantie vieren.

De wegenwachten zijn ook deze zomerperiode gestationeerd in populaire regio’s zoals de Côte d’Azur, Ardèche, Dordogne, Toscane, het Gardameer, Lago Maggiore en – voor het derde jaar op rij – aan de Costa Brava. Van 5 juli tot en met 30 augustus staan zij paraat om gestrande vakantiegangers weer op weg te helpen.

Ook dit jaar opent ANWB weer een extra servicecentrum nabij Orange in Zuid Frankrijk. Drie wegenwachten werken daar vanuit een garage om zoveel mogelijk mankementen te verhelpen, vaak meer dan langs de weg kan. Zo helpt ANWB de zomerpiek op te vangen waar lokale garages vaak niet voldoende capaciteit voor hebben.

Daarnaast werken we nauw samen met onze zusterclubs, die eveneens wegenwachten inzetten en zo gezamenlijk bijdragen aan een sterke hulpverlening deze zomer.

Vervangend vervoer

Logicx, dochterbedrijf van ANWB en specialist in berging, transport en vervangend vervoer, is helemaal klaar voor de zomerdrukte. Verspreid over Europa staan bijna 6.000 huurauto’s klaar op zo’n 150 locaties, waarvan een groot deel is uitgerust met een trekhaak. Naast personenauto’s zijn ook campers, caravans en motoren direct beschikbaar. Door deze voertuigen lokaal in te zetten, kan ANWB snel schakelen en de vertraging voor vakantiegangers tot een minimum beperken.

Tips van de Wegenwacht: voorkom een ‘blessure’ onderweg.

De Wegenwacht adviseert vakantiegangers om vóór vertrek een aantal eenvoudige checks te doen:

• Controleer oliepeil en koelvloeistof

• Check bandenspanning en profiel, zeker bij volle belading of een caravan.

• Test verlichting en airco voor goed zicht en comfort.

• Neem een reservewiel mee; een passend wiel is niet overal gemakkelijk beschikbaar.

• Vergeet ook de reservesleutel niet, handig als de hoofdsleutel kwijtraakt of ineens niet meer werkt.

• Zorg voor verplichte items zoals een veiligheidshesje, gevarendriehoek, vignetten en milieustickers.

• Check pechhulpdekking



