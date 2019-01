Verwarde man dreigt met bom in supermarkt Breda

Een 55-jarige in Tilburg verblijvende Poolse man heeft zondagavond rond 22.55 uur in een supermarkt op de Jan Heijnsstraat gedriegd met een bom. 'De man is overmeesterd en aangehouden ter zake bedreiging, het doen van een valse bommelding. De verdachte wordt in verzekering gesteld. Het motief van de man is nog niet duidelijk. Hij moet daarover nog met hulp van een tolk worden verhoord', zo laat de politie maandag weten.