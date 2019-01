Handgranaten veiliggesteld in Limburgse voortuinen

In Limburg zijn dinsdagmorgen op twee verschillende locaties handgranaten aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de incidenten.

Holtum

In Holtum werd een handgranaat aangetroffen in een voortuin aan de Velgraafweg. Een woordvoerder van de politie meldt aan Blik op Nieuws dat het hier om de woning van een lid van een OMG gaat. De straat is in het centrum van het dorp en de omgeving is afgezet. Het zou gaan om een lid van de motorclub Bandidos. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) had rond 12.45 uur de situatie onder controle en was het gevaar geweken.

Echt

In de voortuin van een woning aan de Cyprusstraat in Echt is eveneens een handgranaat aangetroffen. Ook hier is de omgeving ruim afgezet. De granaat lag niet in de tuin van een lid van een OMG. Wel woont een lid in de Cyprusstraat en de politie heeft nog geen idee of dit verband houdt met elkaar. Ook de granaat in Echt is door de EOD veiliggesteld.

Harrie Ramakers

Een maand geleden lag er een handgranaat in de voortuin van de voorman van de Limburgse Badidos in Nieuwstadt. Het is nog niet duidelijk wie deze daar heeft neergelegd

Maatregelen

De gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen beraden zich over maatregelen naar aanleiding van de incidenten. In beide plaatsen is een noodverordening afgekondigd.