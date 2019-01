Vlees edelherten Oostvaardersplassen naar Voedselbank

Het vlees van de edelherten die afschoten zijn in het gebied van de Oostvaardersplassen is sinds dinsdag te koop. Volgens Staatsbosbeheer gaat het vlees naar restaurants, poeliers en voedselbanken.

Provincie Flevoland heeft in juli 2018 besloten tot een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Eén van de consequenties daarvan is dat het aantal edelherten teruggebracht zal worden van zo’n 2.320 naar 490 dieren. Een klein deel van de geschoten dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren zoals vos en raaf.

Voedselbank

Wildgroothandel Van Meel en Staatsbosbeheer doneren zo’n 2.000 kilo edelhertenvlees aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om 8.000 eenheden diepvries goulash/stoofvlees verpakt per 250 gram.

Online te koop

Het vlees van de edelherten is uitsluitende online te koop. Hiermee zeggen de groothandel en Staatsbosbeheer dat er geen voedsel verspilt wordt.