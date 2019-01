NVWA en Marktplaats slaan handen ineen in strijd tegen verboden producten

De NVWA en Marktplaats maakten bekend samen te gaan werken om handel in illegale producten tegen te gaan. Dinsdag ondertekenden zij een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden waar zoveel als mogelijk te weren van de handelssite. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor betere voorlichting en toezicht. Daarbij gaat het om handel in verboden consumentenproducten en levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren, diensten en planten.

Preventie

In de nieuwe samenwerking zal Marktplaats kopers en aanbieders er nog scherper op wijzen dat aangeboden producten en diensten moeten voldoen aan relevante wetgeving (zoals de Warenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Wet Natuurbescherming en de Geneesmiddelenwet) en dat de NVWA hierop toeziet. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan verboden aanbod dat vaker voorkomt en een groot risico vormt voor consument, dier of natuur.

Toezicht verboden aanbod

Wanneer NVWA inspecteurs verboden aanbod aantreffen op Markplaats, melden zij dat met een simpele druk op de knop aan de handelssite. Marktplaats zorgt er vervolgens voor dat de betreffende advertenties met voorrang worden verwijderd, waarbij de verkoper gewezen wordt op de melding van de NVWA ('Notice and Take Down procedure'). Met behulp van een door Marktplaats en de NVWA samen gedefinieerde trefwoordenlijst worden verboden aanbiedingen automatisch verwijderd. Daarnaast worden de accounts van aanbieders tegen wie de NVWA meerdere meldingen heeft gedaan door de handelssite geblokkeerd.

Succesvolle pilot

De 'Notice and Take Down procedure' is afgelopen jaar door de NVWA getest in een pilot, die betrekking had op een aantal gewasbeschermingsmiddelen en invasieve exoten. In een periode van ongeveer 2 maanden zijn bijna 100 advertenties voor gewasbeschermingsmiddelen en bijna 20 advertenties voor invasieve exoten verwijderd. Slechts een klein deel van de verwijderde advertenties werd na verwijdering een 2e keer geplaatst. Na de 2e verwijdering keerde geen enkele advertentie meer terug in deze pilot. Afgelopen zomer werd de pilot uitgebreid voor de NVWA 'domeinen' BED (Bijzondere Eet- en Drinkwaren zoals voedingssupplementen, afslankmiddelen et cetera), productveiligheid, e-sigaretten en e-liquids.

Internethandel groeit

Internethandel vindt steeds meer via digitale platforms plaats. Regelmatig worden op handelsplaatsen goederen, dieren, planten en diensten aangeboden of claims gebezigd die niet voldoen aan de wetgeving. Marktplaats wordt dagelijks door 2,1 miljoen mensen bezocht en er worden dagelijks 350.000 nieuwe advertenties geplaatst. Marktplaats heeft als platform zelf geen actieve rol in de handel en is niet aansprakelijk voor de inhoud die op de site wordt aangeboden. Toch zet de organisatie zich in om kopers en verkopers goed voor te lichten over wat wel en niet kan en mag op het platform en vraagt zij bezoekers ook actief mee te werken. Zo hebben bezoekers de mogelijkheid verdachte zaken eenvoudig te melden bij Marktplaats. Ook werkt de handelssite samen met politie en justitie in de strijd tegen internetoplichting.

Oproep aan consumenten

De NVWA roept consumenten op extra alert te zijn als het gaat om webshops buiten de EU. De kans is aanwezig dat deze producten niet aan de veiligheidsstandaarden voldoen van de Europese Unie. Maar ook bij online aankopen binnen de EU is het zaak alert te zijn. Een webshop is snel opgericht en er zijn veel onprofessionele aanbieders die weinig kennis hebben van wet- en regelgeving en de veiligheid van hun aanbod niet kunnen garanderen.