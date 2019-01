Ook sneeuwpret voor de dieren in DierenPark Amersfoort

Een witte sneeuwlaag lag dinsdag in de dierverblijven van DierenPark Amersfoort. 'Voor de tijgers een extra reden om op onderzoek uit te gaan en ook de wolf snuffelde rond tussen de witte vlokken', vertelt woordvoerder Marije Allemekinders. 'De otters werden extra verrast, want er stond ineens een sneeuwpopje met lekkers in hun verblijf.'

Witte Wereld

In het besneeuwde park kunnen de dieren zelf kiezen of zij binnen of buiten willen blijven. 'De kamelen lieten langzaam een sneeuwdeken vallen op hun dikke vacht en de prairiehondjes doken hier en daar op uit hun holletjes om de witte wereld te bekijken', aldus Marije. 'Zowel voor de dieren als voor onze bezoekers is dit een bijzondere belevenis, je vergeet je koude tenen vanzelf als je door een betoverend wit dierenpark wandelt.'