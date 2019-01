Verdachten gewelddadige overval COOP Ridderkerk opgepakt

De jongens zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en komen allemaal uit Ridderkerk. Ze worden verdacht van het plegen van twee woninginbraken, drie straatroven, een overval en verschillende bedreigingen en mishandelingen.



Ze worden ervan verdacht de strafbare feiten in wisselende samenstellingen te hebben gepleegd in de periode van 1 juni 2018 tot en met 7 januari 2019, binnen de gemeente Ridderkerk.

Twee van deze aangehouden jongens worden tevens verdacht van het plegen van een gewelddadige overval op de Coop-supermarkt, zaterdag 19 januari, aan het Vlietplein in Ridderkerk. Het gaat om een 15-jarige en 16-jarige jongen uit Ridderkerk. Bij die overval is de winkelmanager zeer ernstig gewond geraakt en moest enkele dagen in coma worden gehouden. De man is dinsdag weer bij kennis gekomen.

Bij de aanhoudingen werden de woningen van alle verdachten doorzocht. Rechercheurs onderzoeken of zij eventueel voor nog meer strafbare feiten verantwoordelijk zijn.

Voorgeleiding

De slachtoffers van de groep zijn inmiddels door de politie geïnformeerd. De verdachten zullen vrijdag door de officier van justitie worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.