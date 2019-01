Koningsspelen in het teken van water drinken

Onder toeziend oog van directeur van De Vijverhof Monique van Tiel, Wethouder Sport in Voorburg Nadine Stemerdink, Kinderen voor Kinderen en de leerlingen van De Vijverhof werd het thema van dit jaar bekend gemaakt: water drinken.

Voorafgaand en tijdens de Koningsspelen – die dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 april - worden alle kinderen uitgedaagd om water te drinken. Water drinken is essentieel om goed te functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt. HA-TWEE-GO, zoals de ‘superdrank’ tijdens de Koningsspelen wordt genoemd, houdt kinderen sterk, slim en snel en maakt hen tot de beste versie van zichzelf.

"Met de Koningsspelen willen we een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving. Naast lekker bewegen en goed ontbijten is voldoende water drinken erg belangrijk. Als voormalig topsporter weet ik als geen ander dat goed drinken direct invloed heeft op je prestaties. Water is gezond, zorgt voor energie en is bovendien een makkelijke dorstlesser, zo uit de kraan,” vertelt de Oud-Wimbledon winnaar Richard Krajicek.

Scholen hebben tot en met 28 februari de tijd om zich in te schrijven voor het sportieve Oranjefeest. In 2018 deden meer dan 1,2 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 basisscholen mee. Dit zijn scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch gebied en de Nederlandse scholen in het buitenland.

Koningsontbijt

Het thema zal o.a. tot uiting komen in het feestelijke Koningsontbijt. Met de inhoud van het gratis ontbijt - dat voor de zevende keer wordt verzorgd door JUMBO Supermarkten – kunnen de kinderen o.a. verschillende smaakwaters maken.

Na het Koningsontbijt start de Koningssportdag op vrijdag 12 april traditiegetrouw zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. De titel van het lied dat op vrijdag 15 maart uitkomt, werd vandaag bekend gemaakt en is Pasapas.