Code Geel voor lokale gladheid voor komende twee dagen

Lokale gladheid

'In het hele land komt, met name op lokale wegen, gladheid voor door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van vrijdag wordt ook nog eens vanuit het westen kortstondig sneeuw verwacht gevolgd door regen. De gladheid zal dan geleidelijk verdwijnen', aldus het KNMI.

Sneeuw en gladheid

De waarschuwing voor de lokale gladheid door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten geldt van donderdagochtend 07.00 uur tot en met vrijdagavond 24.00 uur.

Het weer donderdag

Het is nevelig en bewolkt en lokaal kunnen er opklaringen voorkomen. In het westelijk kustgebied is een lichte winterse bui niet helemaal uitgesloten. In het hele land is het lokaal glad door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. In het westelijk kustgebied kan het tevens (kortstondig) glad worden door een winterse bui. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt, in het zuidwesten rond +3°C. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen, aldus het KNMI.