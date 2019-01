Dronken Pool verwond agent in Zundert

Agenten gingen rond 13.10 uur af op een melding aan het Prinsenplein. Daar zouden twee beschonken mannen voorbijgangers lastig vallen. Uiteindelijk is een van de twee mannen aangehouden voor openbare dronkenschap en het niet kunnen tonen van legitimatie. De wilde echter niet meewerken aan zijn aanhouding en raakte met twee agenten in gevecht. Daarbij raakte een van de agenten gewond aan zijn hand. De man is afgevoerd naar het politiebureau en na later op de dag in vrijheid gesteld. De agent geeft aangifte gedaan.