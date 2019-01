Vader rijdt onder invloed met zoon tegen boom. Jongen verklaart dat zijn vader hem wilde doodrijden

Wat gebeurde er in juni 2017 toen de auto een man uit Wanroij met 129 km/u tegen een boom reed. In de auto zat ook zijn 10-jarige zoon.

Zowel vader als zoon raakte zwaargewond bj de aanrijding op de Wanroijseweg. De jongen raakte in coma en revalideert nog steeds. Hij onderging 3 operaties vanwege botbreuken. De vader ze donderdagmiddag in rechtszaal dat hij zich niets meer kan herinneren. “Ik had gedronken en geblowd. Ik schrik van wat er gezegd wordt.” Dit schrijft Omroep Brabant donderdag.

Tijdens de rechtszitting blijkt dat niet de jongen achter het stuur zat ten tijde van de aanrijding, maar zijn vader., zo meldt de lokale omroep. Vader zat achter het stuur en dwong de jongen om mee te rijden. De jongen wilde helemaal niet mee, want hij zag dat zijn vader niet meer kon lopen van de dranks en de drugs. Over het hoe en waarom volgde een heftige verklaring van de zoon, die de jongen bij de politie had afgelegd. De zoon had namelijk aangegeven dat zijn vader hem wilde doodrijden, zo blijkt uit het politierapport. Tijdens de rit zou de vader tegen de zoon hebben gezegd: 'Ik rij je kapot. Papa niks, dan mama ook niks.' De ouders lagen toen in scheiding, maar de vader ontkent deze uitspraak en zegt dat de moeder zijn zoon tegen hem opstookt. Vader: 'Voor mij als vader is het ook erg dat je zoon er in deze staat bij zit.'

De officier van justitie is niet onder de indruk en eist acht jaar voor poging tot doodslag en mishandeling. Hij wijst de vader erop dat hij besloot om onder invloed van drank en drugs bijna 50 kilometer te hard te rijden. Offcier tegen vader: 'Je vader moet je veiligheid boven alles zetten. Dat is niet gebeurd en dat reken ik u zwaar aan.'’