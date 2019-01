KNMI waarschuwt voor gladheid. Code geel tot morgenochtend 11.00 uur.

Vooral op lokale wegen moeten weggebruikers donderdagavond en vrijdagochtend erg uitkijken. Code geel geldt voor het hele land, waar het met name op lokale wegen behoorlijk glad kan worden door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.

In de loop van vrijdagochtend van het westen uit sneeuw en natte sneeuw, overgaand in regen. De gladheid zal dan geleidelijk verdwijnen. Het eerst in het westen, pas in de avond in het noordoosten.