Provincies zijn het eens over het wolvenplan

Het wolvenplan, een handboek waarin staat hoe provincies moeten omgaan met de wolf, moet worden aangepast om voorbereid te zijn op de vestiging van de wolf in Nederland. Het laatste plan dateerde van 2016. Het nieuwe wolvenplan is direct van kracht. Volgende maand wordt duidelijk of een wolvin zich definitief op de Veluwe heeft gevestigd. Sinds begin 2018 is de wolf steeds vaker gespot in Nederland.

In het oude wolvenplan waren de afspraken en regels gericht op zwervende wolven, Nu zijn nieuwe afspraken gemaakt of bestaande afspraken zijn aangepast, toegespitst op de vestiging van één wolf, een wolvenpaar of een roedel. Dit schrijft Omroep Oost.

Een belangrijk punt is de bescherming van vee en de schadevergoeding voor vee dat door wolven wordt gedood. Veehouders zijn wettelijk verplicht om hun vee te beschermen en moeten daar zelf voor zorgen. Dat kan door hekken met stroom, kuddebewakingshonden of nachtkralen. Provincies hebben de mogelijkheidoveehouders te ondersteunen door bijvoorbeeld het tijdelijk uitlenen van preventieve maatregelen.

Hobbyboeren en beroepsboeren komen ook in het nieuwe plan nog steeds in aanmerking voor schadevergoeding. En er zal tot 2022 bij het verstrekken van een vergoeding niet worden gekeken of de boeren de goede verplichte maatregelen hebben genomen.

De situaties waarin een wolf mag worden gedood, worden ook in het plan beschreven. Zo mag een wolf bijvoorbeeld worden gedood als hij zich agressief gedraagt richting mensen, zoals bijvoorbeeld bij hondsdolheid. Maar ook als een wolf keer op keer beschermd vee dood en steeds de preventief genomen maatregelen van de boer weet te omzeilen, mag hij uiteindelijk worden afgemaakt.