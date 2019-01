Explosief veroorzaakt schade aan sportschool in Amstelveen

Bij een sportschool aan de Zetterij in Amstelveen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden.

De politie zegt tegenover NH-Nieuws dat de schade aan het pand is veroorzaakt door een explosief. De omgeving is afgezet en de politie is een onderzoek begonnen.

Het is nog onduidelijk wat voor explosief er gebruikt is. De ruiten van de sportschool zijn gesprongen en binnen in het pand is veel schade. De grootste schade zou in het horeca gedeelte van het pand zijn.