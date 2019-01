Door kogel getroffen meisje (2) Helmond weer thuis

Het 2-jarige meisje, dat afgelopen maandagmiddag een kogel in haar been kreeg bij een schietincident in Helmond heeft het ziekenhuis mogen verlaten en is weer thuis. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Onderzoek

'Het politieonderzoek is in volle gang. De 21-jarige man uit Helmond, die dinsdag werd opgepakt, zit nog altijd vast', aldus de politie. Naast de opgepakte 21-jarige verdachte waren in de woning aan de Heistraat ook vier mannen van 51, 27, 20 en 18 jaar oud aanwezig. Kort na de arrestatie vonden agenten enkele vuurwapens bij het huis. Daarom werden ook deze mannen opgepakt. Specialisten onderzoeken of één van de vuurwapens gebruikt is bij het schietincident van maandag.

14 dagen langer in hechtenis

De 21-jarige Helmonder zit nog altijd vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat de man nog zeker 14 dagen blijft vastzitten. De vier anderen worden op dit moment niet in verband gebracht met het schietincident, maar blijven verdachten in verband met de wapenvondst.

Tips

Het rechercheteam is volop bezig met het onderzoek naar het schietincident. Videobeelden uit de directe omgeving van de Molenstraat worden uitgebreid bekeken en geanalyseerd en er wordt met getuigen gesproken. Dinsdagavond werd in Opsporing Verzocht kort stilgestaan bij de zaak. De uitzending en aandacht die onder meer via social media werd gevraagd leidde tot nu toe tot zo’n twintig tips, waarbij ook namen werden genoemd. Ook de gezochte getuige die maandagmiddag hulp bood aan het 2-jarige slachtoffer en haar moeder, meldde zich na een oproep bij de politie.

Wie weet meer?

De recherche werkt met een team van twintig rechercheurs aan de zaak. Iedereen die meer weet over wat er precies is voorgevallen wordt met klem opgeroepen om contact op te nemen met het rechercheteam op 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Mensen die over foto’s of video’s beschikken kunnen die delen via onderstaand tipformulier.