Fietser zwaar gewond bij verkeersongeval

Een 25-jarige Bredanaar is rond middernacht zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van Zoete Inval met de Lunetstraat / Rat Verleghstraat. Het slachtoffer kwam op de kruising op zijn fiets in aanrijding met een taxi, bestuurd door een 27-jarige man uit Breda. De taxichauffeur werd na overleg met de officier van justitie aangehouden.

De verkeerspolitie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Het slachtoffer reed volgens een getuige met zijn fiets vanaf de Zoete Inval de kruising op en werd aangereden door een taxi die over de Lunetstraat reed, komende vanuit het centrum, Het gaat om een door verkeerslichten geregelde kruising.

Letsel

Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen met een ambulance naar het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg gebracht alwaar hij geopereerd zou worden. Van de aangehouden verdachte is een blaas- en speekseltest afgenomen, deze gaven geen indicatie van alcohol en / of drugsgebruik. De verkeersspecialisten onderzoeken of en zo ja in welke mate het ongeval hem aangerekend kan worden.