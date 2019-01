Grote inzet hulpdiensten voor kleine brand zorginstelling Schijndel

Ook post Veghel werd gealarmeerd welke met een hoogwerker uitrukte. Ter plaatse bleek een prullenbak op een van de bewonerskamers in brand stond. Deze bewoner is tevens nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel omdat deze rook had infeademd. De reden van de grote opschaling van de brandweer was voor een eventuele ontruiming van het gehele complex. Nu werd slechts enkel de vleugel waar de brand woedde ontruimd. De brandweer heeft het pand geventileerd.