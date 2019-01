Jongen (16) houdt zich niet aan voorwaarden rechtbank en wordt aangehouden

Een 16-jarige Oosterhouter is zaterdagavond omstreeks 23.35 uur na een achtervolging door de politie op de Tempelierstraat aangehouden omdat hij een valse naam had opgegeven. Hij was te voet op de vlucht gegaan omdat hij zich niet had gehouden aan voorwaarden voor zijn vrijlating die de kinderrechter had opgelegd na een eerdere arrestatie. Hij werd in een auto gecontroleerd waarin ook iemand zat met wie hij een contactverbod heeft.

Agenten die met hun auto over de Beneluxweg reden in de richting van de Tilburgseweg, zagen dat vanuit een auto voor hen verpakkingsmateriaal van een fastfoodrestaurant op straat werd gegooid. De dienders besloten de inzittenden aan te spreken en hen het afval op te laten ruimen. Er zaten drie jongemannen in, waarvan de agenten er twee herkenden vanwege eerdere aanhoudingen. Een derde jongen, die achterin zat, kwam hen wel bekend voor maar ze konden hem niet precies thuisbrengen. Hij gaf zijn personalia op en woonde naar eigen zeggen in Eindhoven. Tijdens de controle van zijn persoonsgegevens bleek dat hij een valse naam en adres opgaf.

Achtervolging

Hierop moest hij mee naar het bureau vanwege het opgeven van een valse naam. Hij ging er daarop vandoor maar werd na een achtervolging alsnog aangehouden. De reden voor zijn vlucht was dat de rechtbank hem een contactverbod had opgelegd met een van de andere knapen in de auto De kinderrechter had hem namelijk na een aanhouding in november 2018 in afwachting van de rechtszaak op 28 februari 2019 vrijgelaten onder diverse voorwaarden onder meer dat hij zich buiten schooltijd in huis ophoudt en dat hij een contactverbod heeft met een van de andere inzittenden die ook bij die zaak betrokken was. De politie maakt proces-verbaal op.