Man raakt gewond aan gezicht, mogelijk door passerend voertuig

Het slachtoffer liep op straat in de buurt van het Oude Raadhuis toen hij een klap voelde tegen zijn gelaat. Uit nader onderzoek moet blijken hoe het letsel is ontstaan en of het passerende voertuig hierbij betrokken is. Het merk van het voertuig de identiteit van de inzittenden is onbekend gebleven.

Het 72-jarige slachtoffer verloor zijn bril, die daarbij vernield werd. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en hoefde verder niet behandeld te worden aan zijn verwonding. De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld en als er camerabeelden zijn, dan zal de politie die ook meenemen in haar onderzoek.

De politie zoekt getuigen

De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om contact met hen op te nemen.

Verband

In haar onderzoek neemt de recherche ook mee, of er een verband is met de zaak waarbij zaterdagavond een 15-jarig meisje door een steekincident gewond is geraakt aan haar arm. De politie begrijpt goed dat er een link wordt gelegd met de incidenten in Castricum en Egmond aan den Hoef, november vorig jaar. Op dit moment behandelt de recherche de zaken in Barsingerhorn nog als afzonderlijke incidenten, vanzelfsprekend kijkt de recherche wel naar overeenkomsten.