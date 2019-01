FNV: Shell doet dramatisch laag eindbod voor cao ondanks hoge miljardenwinsten

In plaats van 5% loonsverhoging voor 2019, komt het eindbod niet verder dan 2,5% voor 2019 en 2% voor 2020. Dat staat in schril contrast met de miljardenwinsten van het bedrijf. Shell maakte afgelopen kwartaal zelfs meer winst dan ooit en betaalde daarover geen winstbelasting.

Egbert Schellenberg, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Shell biedt een bedroevend laag eindbod, dat niet in vergelijking staat met normale verhogingen of de miljardenwinsten. Bovendien lopen de Shell-werknemers achter met hun lonen doordat die de laatste jaren ook maar weinig zijn gestegen in hun loon dan bij vergelijkbare bedrijven. Dat betekent dat er dit jaar juist een inhaalslag moet komen om de koopkracht weer te herstellen.’

De leden bij Shell Moerdijk en Pernis gaan op 5 en 6 februari stemmen over het eindbod van Shell, maar het bod komt in de verste verte niet in de buurt bij de voorstellen van de Shell-medewerkers van Moerdijk en Pernis. In de voorstellen van FNV Procesindustrie staat onder andere dat er minder opkomstdagen en meer ADV-dagen moeten komen als compensatie voor de overdrachttijd tussen diensten, en hogere vergoedingen voor oproepdiensten. Maar ook maakt de herinvoering van een werkgeversbijdrage van de ziektekosten deel uit van de voorstellen van de vakbond.