Hoogbejaarde man (87) moet cel in voor ontucht op camping

Onderbroek

De verdachte verbleef in mei en juni 2017 op een camping in Bakel en pleegde in die periode meerdere keren ontucht met het meisje, dat met haar moeder en diens partner ook op de camping verbleef. De man betastte haar en ging met zijn hand in haar onderbroek. Dit gebeurde telkens in zijn tent. Volgens de officier van justitie zou de ontucht ook vóór 24 mei 2017 hebben plaatsgehad, maar de rechtbank oordeelt dat hiervoor onvoldoende bewijs is.

Verklaringen

De verdachte verklaarde dat hij geen ontuchtige handelingen met het meisje gepleegd heeft. Om tot een veroordeling te kunnen komen moet de rechtbank in die situatie meer bewijs hebben dan alleen een belastende verklaring van het meisje. Volgens de rechtbank is dat bewijs er in dit geval.

Oranje verf

De moeder en haar partner verklaarden dat het meisje eind juni 2017 alleen met de verdachte in zijn tent was en dat toen zij terugkwamen, er oranje verf op de handen van de man zat. Later die dag bleek aan de binnenkant van de onderbroek van het meisje, ook oranje verf te zitten. De verdachte verklaarde dat hij de enige was die aan de oranje verf had gezeten en kon geen logische verklaring geven waarom de verf in de onderbroek zat. Ook had de partner van de moeder het meisje in een vreemde houding en half ontkleed aangetroffen toen hij haar onverwacht in de tent van de verdachte ophaalde.

Laakbaar handelen

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens inbreuk maakte op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje. Zij was door haar jeugdige leeftijd en verstandelijke beperking erg kwetsbaar. De rechtbank rekent het de verdachte bovendien zwaar aan dat hij geenszins verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn laakbare handelen.

Onvoorwaardelijke celstraf

De advocaat verzocht tijdens de behandeling van de zaak een geheel voorwaardelijke straf voor de verdachte. Volgens de rechtbank is gelet op de ernst van het delict en de omstandigheden waarin dit gebeurde, ook een onvoorwaardelijke celstraf op z’n plaats. De hoge leeftijd en de verslechterende gezondheid van de verdachte maken dit niet anders. Naast de celstraf moet de verdachte het meisje een schadevergoeding betalen van ruim 3.000 euro.