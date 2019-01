Grote brand in loods in Lith

In het Brabantse Lith is dinsdagmorgen een zeer grote brand uitgebroken in een loods van de firma Maaskant Reizen.

Volgens de brandweer zou het gaan om een loods aan de MR. Van Coothstraat waar bussen in geparkeerd staan. Het is onduidelijk hoeveel bussen er in de loods stonden toen de brand uitbrak. De eigenaar zegt tegenover Omroep Brabant dat er zijn nog zes bussen naar buiten gereden hebben. Het bedrijf kan als verloren worden beschouwd. Omstreeks 13.10 uur kon het sein 'Brand Meester' gegeven worden. Nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De toedracht van de brand is nog niet bekend.