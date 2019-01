NS: minder treinen door verwachte sneeuwval

Vanwege de verwachte sneeuw laat de NS wederom minder treinen rijden dan normaal. 'Voor NS en ProRail is het belangrijk dat reizigers zo veilig en betrouwbaar mogelijk kunnen reizen met de trein, ook als het slecht weer is. Omdat voor morgen sneeuwval verwacht wordt, nemen NS en ProRail het zekere voor het onzekere en passen we de dienstregeling aan', aldus de NS.

Op veel plekken in Nederland rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Waar de trein iedere tien minuten rijdt, wordt dat elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer tot hinder leiden voor treinreizigers. NS: 'Daarom raden we reizigers aan om vlak voor de reis de reisplanner te raadplegen en vooral tijdens de spits, rekening te houden met langere reistijden of drukte.'

Door de dienstregeling aan te passen ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen. Daarnaast houdt ProRail extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. NS zet extra medewerkers in op stations en in de treinen om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks de aangepaste dienstregeling en de extra maatregelen kunnen treinreizigers hinder ondervinden van het weer.