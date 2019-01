Maandelijks een klein bedrag wegleggen

Reken eerst uit wat je kunt missen

Voor je überhaupt geld kunt uitgeven is het goed om inzicht te hebben in je financiële situatie. Zo komt er elke maand geld binnen en geef je ook elke maand geld uit. Dit kun je opdelen in vast lasten en variabele lasten. Denk aan boodschappen, telefoonrekening, wegenbelasting, maar ook bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven, een kapotte wasmachine. Creëer een overzicht van de vaste en variabele lasten en streep ze af van je inkomsten. Zo kun je zien hoe veel je maandelijks overhoudt voor leuke dingen. Afhankelijk van je inkomen en levensstijl is dit een X-bedrag. Deel ook dit bedrag weer op in delen voor extraatjes, de rest kun je gebruiken om vermogen op te bouwen. Met het laatste bedrag gaan we aan de slag.

Elke maand een klein bedrag is een groot bedrag

Na de berekening hierboven kan het zijn dat je bijvoorbeeld € 500 over hebt om te besteden. Daar wil je nog wat leuke dingen van doen een keer uit eten, de kroeg in, nieuwe kleren kopen en nog wat andere leuke dingen doen. Dit kost bij elkaar zo een € 250. Voor onvoorziene uitgaven leg je ook een bedrag opzij, neem nou € 200, die je op je spaarrekening zet. Zo bouw je aan een fijne buffer voor een vakantie, kapotte vaatwasser of een andere grote uitgaven in de toekomst. Je houdt nog € 50 over. Dat is niet veel, denk je nu. Maar die € 50 per maand kunnen je een hoop geld opleveren als je gaat beleggen.

Maandelijks een bedrag van € 50 inleggen om zo vermogen op te bouwen kan mooi oplopen. En in plaats van in een keer een groot bedrag beleggen, leg je iedere maand een door jou gekozen bedrag in. Je kunt ervoor kiezen zelf te gaan beleggen of vermogensbeheer, dan doet een partij het voor je.

Met een bijvoorbeeld een neutraal beleggingsprofiel en een beleggingshorizon van twintig jaar is de verwachte opbrengst zo’n € 22.000 als je vanaf nu iedere maand vijf tientjes belegt. In die periode jaar heb je zelf ruim € 13.000 ingelegd. In twintig jaar tijd heb je dus bijna ongemerkt € 9000 verdiend.

Uiteraard kent beleggen zijn risico’s en kun je een deel van je inleg verliezen. Ook bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Dit kan er dus voor zorgen dat het geld dat over is ook minder waard kan worden.

Beleggen tegenover sparen

Natuurlijk hoef je jouw € 50 niet per se op een beleggingsrekening te zetten, deze kan je ook bij die € 200 doen die je apart legt. Je kunt er dus ook voor kiezen om op een extra spaarrekening vermogen op te bouwen. Met de huidige lage spaarrente levert je dit waarschijnlijk op de lange termijn wel minder op.

Beleg voor je (klein)kind

Je kunt het geld ook eventueel voor je kind of kleinkind opzij zetten. Misschien zet je nu al elke maand een klein bedrag opzij voor je kind. Voor je het weet zijn ze 18 en gaan ze studeren, het huis uit of op wereldreis. Hoe gaaf zou het zijn als je op dat moment een financieel steuntje in de rug kunt geven?

