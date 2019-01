Vrijwilliger (71) stal geld voor dierenambulance Doetinchem

Vrijwilliger

De man werkte als vrijwilliger bij de Stichting Dierenambulance in Doetinchem en was in het bezit van een bankpas van die Stichting. Hiermee deed de man in een periode van ruim 4 jaar een groot aantal uitgaven die niet voor de Stichting waren bedoeld, maar voor privédoeleinden. Op deze wijze stal de man meerdere geldbedragen van de stichting.

Straf gelijk aan eis

De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat hij voor zijn eigen financiële gewin een vrijwilligersorganisatie heeft bestolen. Daarmee schond de man het vertrouwen van de Stichting, de daarbij betrokken vrijwilligers en de verschillende donateurs.

Schadevergoeding

De man moet tot slot een schadevergoeding van ruim 22.000,- euro aan de stichting betalen.