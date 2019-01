Rapper Boef 1,5 jaar rijbewijs kwijt

Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, is donderdag veroordeeld tot een rijontzegging van 1,5 jaar voor twee snelheidsovertredingen in Tilburg en de snelweg. De kantonrechter legde de rapper ook een boete van 6500 euro op.

In 2016 plaatste de 25-jarige rapper een filmpje op internet. Hier reed hij bij 300 kilometer per uut over de snelweg richting Tilburg In september 2016 werd de betreffende Audi RS6 in beslag genomen. Uit onderzoek van de rittenregistratie constateerde de politie diverse snelheidsovertredingen in Tilburg.